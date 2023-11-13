Українська автентична страва: рецепт куліша по-козацьки з пшона

Куліш можна назвати густим супом або рідкою кашею. Основним інгредієнтом цієї автентичної української страви є пшоно. Куліш да рецептом від Shuba не лише дуже ситний, але й корисний.

Інгредієнти:

Пшоно – 220 г

Сало – 80 г

Картопля – 3 шт.

Цибуля – 2 шт.

Вода – 3 л

Лавровий лист – 2 шт.

Зелень – за смаком

Сіль –за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

Промийте крупу та залийте кип’ятком на 30 хвилин, після чого знову промийте холодною водою до прозорості.

Подрібніть сало та наріжте кубиками картоплю і цибулю.

Сало обсмажте, додайте цибулю і смажте до золотистості.

У каструлі нагрійте воду, додайте засмажку, картоплю і пшоно.

Зменште вогонь після закипання.

Додайте сіль, перець, додайте лавровий лист і варіть до готовності.

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