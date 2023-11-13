Українська автентична страва: рецепт куліша по-козацьки з пшона
Куліш можна назвати густим супом або рідкою кашею. Основним інгредієнтом цієї автентичної української страви є пшоно. Куліш да рецептом від Shuba не лише дуже ситний, але й корисний.
Інгредієнти:
Пшоно – 220 г
Сало – 80 г
Картопля – 3 шт.
Цибуля – 2 шт.
Вода – 3 л
Лавровий лист – 2 шт.
Зелень – за смаком
Сіль –за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
Промийте крупу та залийте кип’ятком на 30 хвилин, після чого знову промийте холодною водою до прозорості.
Подрібніть сало та наріжте кубиками картоплю і цибулю.
Сало обсмажте, додайте цибулю і смажте до золотистості.
У каструлі нагрійте воду, додайте засмажку, картоплю і пшоно.
Зменште вогонь після закипання.
Додайте сіль, перець, додайте лавровий лист і варіть до готовності.
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