Українська автентична вечеря: рецепт чумацької пшоняної каші з білими грибами
Українська автентична вечеря: рецепт чумацької пшоняної каші з білими грибами
Чумацька пшоняна каша з салом і білими грибами - це смачна і поживна страва, яка була популярною серед чумаків, що кочували степами України. Вона готується з простих і доступних інгредієнтів, але має неповторний смак і аромат. Цю автентичну страву варто повернути на сучасний український стіл. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
- Пшоно - 200 г
- Білі гриби - 300 г
- Сало - 100 г
- Цибуля - 1 шт.
- Масло вершкове - 10 г
- Сіль
- Перець чорний мелений
- Кріп - 2 гілочки
- М'ята - 10 г
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Приготування:
- Пшоно промити в теплій воді, залити окропом і залишити на 15 хвилин, щоб не було гірким.
- Сало нарізати невеликими кубиками і обсмажити до рум'янцю.
- Гриби очистити, промити, залити окропом і нарізати шматочками. Додати до сала і обсмажити до готовності, близько 10 хвилин.
- Цибулю нарізати і обсмажити з грибами до золотистого кольору.
- Пшоно промити до прозорості, додати в глибоку сковороду, залити киплячою водою в співвідношенні 1:1,5, посолити і поперчити. Довести до кипіння і варити на середньому вогні до напівготовності, 10 хвилин.
- Додати до каші грибну засмажку, перемішати і запікати в духовці при температурі 180 градусів за Цельсієм 30 хвилин.
- Перед подачею посипати кашу подрібненим кропом і м'ятою.
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