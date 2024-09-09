Відгадайте загадку за 19 секунд: яке коло посередині малюнка більше за розміром

Оптичні ілюзії не перестають дивувати, змушуючи нас сумніватися у власному сприйнятті світу. Одна з таких головоломок пропонує вам визначити, яке з двох середніх кіл здається більшим — ліве чи праве.

На це завдання дається лише 19 секунд. Чи готові ви прийняти виклик і перевірити свою спостережливість? Спробуйте розгадати ілюзію, яку пропонує видання jagranjosh.com.

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Оптична ілюзія. Джерело: National Institute of Environmental Science Оптична ілюзія. Джерело: National Institute of Environmental Science

Ця візуальна головоломка ставить під сумнів те, як наш мозок обробляє візуальну інформацію. Усі кола навколо центральних фігур створюють ілюзію, яка збиває з пантелику. Багато людей не можуть з першого погляду визначити правильну відповідь, адже здається, що одне коло більше за інше. Але чи це так?

Оптична ілюзія. Джерело: National Institute of Environmental Science Оптична ілюзія. Джерело: National Institute of Environmental Science

Якщо ви змогли знайти відповідь за 19 секунд, це свідчить про вашу чудову концентрацію та увагу до деталей. Для тих, хто хоче дізнатися правильну відповідь: обидва середні кола абсолютно однакові за розміром! Це ще один приклад того, як оманливе сприйняття може ввести нас в оману.

Оптичні ілюзії не лише розважають, а й тренують мозок, розвиваючи нашу здатність розв'язувати проблеми, підвищувати IQ та покращувати критичне мислення. Якщо вам вдалося вирішити цю головоломку, продовжуйте тренувати свою спостережливість, адже попереду ще безліч цікавих випробувань для вашого розуму.

Якщо ви хочете перевірити, на скільки гострий ваш розум, розгадайте захопливу візуальну головоломку.

Нагадаємо, раніше ми пропонували пройти цікавий тест на IQ за 11 секунд.

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