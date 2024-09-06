Карколомна головоломка для геніїв: знайдіть отруйну пляшку молока за 10 секунд

Головоломка – це завдання, яке вимагає кмітливості, логічного мислення та нестандартного підходу. Це своєрідна гімнастика для мозку, яка допомагає його розвивати.

Пропонуємо пройти розв'язати складне завдання – подивіться на зображення нижче та визначте, яка з пляшок з молоком містить отруту. Цим тестом на кмітливість поділилося видання Jagran Prakashan.

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Зазначається, що впоратися із завданням можуть лише люди з високим IQ. Це завдання має потенціал для підвищення інтелекту та покращення концентрації.

Загадка про пацюка і молоко. Джерело: jagranjosh.com

На зображенні є чотири пляшки молока та щур. Умови завдання такі: ви опинилися в пастці в кімнаті без їжі. Через 2 дні вам дають 4 пляшки молока, одна з яких отруйна. На малюнку зображений щур, і щоб дізнатися, яка пляшка отруйна, можна згодувати цьому щуру зразки молока.Отрута починає діяти рівно через 10 годин.

У вас є лише 24 години, протягом яких ви повинні випити 3 пляшки молока, щоб вгамувати голод, інакше помрете.

Тож з чотирьох пляшок молока одна отруйна. Ви повинні її знайти.

Розв'язання загадки

Щура можна погодувати молоком, щоб перевірити, молоко в якій пляшці містить отруту. Треба годувати щура молоком з однієї пляшки кожну годину. Якщо щур загине через 10 годин, то перша пляшка отруйна. Якщо тварина не загине, пити молоко з цієї пляшки можна. Якщо щур загине через 11 годин, то друга пляшка отруйна, якщо загине через 12 годин, то третя пляшка отруйна.

Однак якщо щур не помре навіть через 12 годин, то четверта пляшка отруйна і вам не потрібно проводити подальші тести.

Нагадаємо, раніше ми пропонували пройти цікавий тест на IQ за 11 секунд.

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