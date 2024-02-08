Удари триватимуть до кінця тижня: змінився графік магнітних бур
У четвер, 8 лютого, геомагнітне поле Землі перебуває у спокійному стані, проте вже 9 та 10 лютого очікуються небезпечні сонячні шторми. Потужна магнітна буря помаранчевого рівня триватиме дві доби поспіль.
За даними центру Meteoagent, період затишшя настане лише з 11 лютого, цього дня очікуються геомагнітні шторми силою у 2 бали. Прогноз ще може змінитися, оскільки активність Сонця завчасно спрогнозувати неможливо.
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Магнітні бурі сьогодні та завтра
Що робити коли магнітні бурі
В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головний біль, може з'явитися дратівливість, перепади настрою, підвищення чи пониження артеріального тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном, також може спостерігатися загострення хронічних хвороб.
Щоб почуватися краще, рекомендується:
- Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.
- Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.
- Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.
- Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.
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