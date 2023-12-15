Вчитель пояснив, як правильно перекласти 'не смотря на' українською

Чимало людей не знають, як правильно перекласти російські слова українською, тому послуговуються суржиком. Зокрема, це стосується вислову "не смотря на".

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно перекласти цю фразу. Для "Сніданку з 1+1" він також навів приклад суржику, який українці вживають найчастіше.

До них належать слова "получається" і "канєшно". Мовознавець пояснив, як уникати цих слів і як їх потрібно замінити.

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Слово "получається" варто заміняти на "виходить". Суржик "канєшно" потрібно замінити на "звичайно" або "звісно".

"І ще один момент – "не дивлячись на мову". Коли ми не беремо чогось до уваги, то слід сказати "не зважаючи на" або "попри". "Не дивлячись" ми говоримо тоді, коли не спрямовуємо на щось свій погляд, наприклад, "переходити дорогу, не дивлячись на світлофор", – пояснив Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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