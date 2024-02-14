Науковці запідозрили самку ската у вагітності від самця акули (відео)

Персонал акваріума в Північній Кароліні був збентежений, коли самка ската завагітніла, попри те, що в її акваріумі не було самця. Вчені розглядають кілька теорій про те, як це могло статися, і одна з них стосується самця акули.

Лабораторія Team Ecco Aquarium and Shark Research Lab в Хендерсонвіллі спочатку подумала, що скат хворий на рак, коли самка почала набрякати. Однак УЗД показало, що нарости - це яйцеклітини, пише Science Alert.

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Ейпріл Сміт, директор лабораторії, сказала, що одним із можливих пояснень є партеногенез - процес, при якому самка може виробляти ембріон без запліднення спермою.

Вона пояснила, що це механізм виживання, який дозволяє зберегти вид, і зазвичай він відбувається, коли немає самців, наприклад, у зоопарку чи акваріумі.

Однак вчені висунули іншу теорію, коли помітили сліди укусів на скаті. Скат ділив акваріум з двома самцями бамбукової акули з білими плямами.

"Тоді нас осяяло - акули кусають, щоб спаровуватися - чи не спаровувався з нею один із наших молодих самців?" - написала Сміт.

За її словами, останнє УЗД показало, що скат вагітна двома, можливо, трьома дитинчатами. Вона пояснила, що їхня теорія буде підтверджена після народження, якщо вони не знайдуть візуальних ознак змішаної породи.

Акули та скати таксономічно близькі, тому схрещування теоретично можливе.

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