Науковці у США сказали, в якому місяці народжуються найрозумніші діти

Фахівці Національного бюро економічних досліджень США провели обширний аналіз даних про дітей віком від шести до 15 років, приділяючи увагу їхнім здібностям та ступеню активності.

Результати дослідження, опубліковані у матеріалах бюро, вказують на те, що вересневі діти мають значно вищий рівень успішності як у школі, так і на подальших етапах життя.

Читайте також: Вчені виявили, що люди, які живуть на природі, старіють повільніше на клітинному рівні

Дослідження виявило, що діти, які народилися в серпні, виявляють найменший рівень успішності та мають найнижчі оцінки серед однолітків. У той час, як вересневі новонароджені вирізняються найвищими оцінками та успіхами у шкільних заняттях.

Експерти відзначають, що ця тенденція визначається значущою перевагою для дітей, які починають навчання у віці шести років у Сполучених Штатах. Діти, які народилися у вересні, мають деяку перевагу порівняно зі своїми ровесниками, які прийшли до світу раніше.

Важливою деталлю є те, що декілька місяців різниці в віці може відзначитися суттєвим впливом на рівень освітнього розвитку та викликати помітний розрив у успішності дітей. Зокрема, статистика свідчить, що вересневі діти частіше вступають до престижних вищих навчальних закладів.

Цікавою висновок є той факт, що у штаті Флорида діти, народжені у вересні, відзначаються меншою схильністю до злочинів, скоєних у підлітковому віці. Ці дані підкреслюють особливу успішність та виняткові риси вересневих новонароджених.

Раніше науковці пояснили, що штучне освітлення під час сну може викликати серйозні розлади психіки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!