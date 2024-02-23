Вчені дізналися, як у давнину ставилися до дітей з синдром Дауна: результати дослідження вражають

Науковці дослідили генетичні таємниці майже 10 000 давніх людей з різних історичних епох. Це новаторське дослідження під керівництвом Адама Рорлаха з Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка відкриває життя цих людей та громад, до яких вони належали.

Більшість людей народжуються з 46 хромосомами, проте іноді трапляються випадки з відсутніми або зайвими копіями - стан, відомий як анеуплоїдія. Синдром Дауна, за якого спостерігається додаткова копія 21-ї хромосоми (трисомія), на сьогодні зустрічається приблизно в одного з 1000 новонароджених. Про це пише IFL.Science.

Дотепер мало що було відомо про поширеність цього синдрому в минулому.

Рорлах та його міжнародна команда провели перше систематичне дослідження рідкісних генетичних станів в геномах стародавніх людей. Дивним чином, вони виявили шість осіб з надлишком ДНК 21-ї хромосоми, що вказує на синдром Дауна. Проаналізовані зразки охоплюють період від 17-го століття у Фінляндії до бронзової доби в Греції та Болгарії і залізного віку в Іспанії, тобто від 2500 до 5000 років тому.

Окрім генетичних відкриттів, дослідження дало цінну інформацію про життя цих стародавніх дітей. Всі шість випадків показали, що діти померли в ранньому віці, і лише одна дитина дожила до свого першого дня народження, ймовірно, через медичні проблеми, пов'язані із синдромом Дауна. Сучасна медицина вміє долати ці ускладнення, але в минулому вони становили значні перешкоди.

Дослідники знайшли докази турботи і поваги до цих особливих дітей у місцях їхнього поховання. Поруч із тілами виявлено особливі поховальний інвентар, включно з прикрасами, черепашками та рештками тварин, що свідчить про рівень суспільного визнання. Цікаво, що найдавніші поховання розташовувались в межах громади, що вказує на привілейоване становище померлих.

Раніше: У пустелі в Китаї знайшли у човнах сотні загадкових муміфікованих тіл, яким 4000 років (фото)

Синдром Дауна не був єдиним знайденим рідкісним захворюванням. Ще в однієї людини спостерігався високий рівень ДНК 18-ї хромосоми, що вказує на синдром Едвардса - стан, пов'язаний з важкими ускладненнями і скороченням тривалості життя. Цю дитину також поховали в іспанському місці залізного віку, що підкреслює особливий статус у громаді.

Співавтор дослідження Роберто Ріш зазначив, що ці висновки кидають виклик упередженням про те, як стародавні суспільства ставилися до людей з інвалідністю. Дослідження свідчить про рівень доброти і турботи, який виходить за межі попередніх уявлень.

Нагадаємо, археологи знайшли бронзову руку, розписану однією з найдавніших мов світу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!