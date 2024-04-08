Вчені змогли розкрити причини зникнення стародавньої культури Чавін у Перу

Нове дослідження проливає світло на драматичні події, що призвели до занепаду величного Чавіну, стародавньої цивілізації Перу. Розквітнувши близько 900 року до н.е. в гірських районах Анд, Чавін вражав своїми досягненнями в металургії, кераміці та іригації.

Столиця Чавіну, величне церемоніальне місто Чавін-де-Уантар, розташоване на півночі Перу, стало свідком хаосу, коли культура почала занепадати між 500 і 400 роками до н.е. Про це пише Heritage Daily.

Вчені припускають, що політичні чвари та внутрішні конфлікти, можливо, пов'язані з переходом від релігійного до світського правління, призвели до запеклої боротьби за ресурси між громадами долини Супе.

Аналіз 67 скелетів з поховання поблизу Карала в долині Супе, датованого періодом падіння Чавіну, дає жахливу картину: близько 80% скелетів мають сліди жорстоких зіткнень.

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Травми на кістках свідчать про неодноразові акти насильства. Переломи черепа, рани на обличчі та травми грудної клітки свідчать про смертельні конфлікти, жертвами яких ставали навіть діти.

"Наша гіпотеза полягає в тому, що група чужинців напала на громаду і скоїла вбивства. Після того, як агресори відступили, жертви були поховані своїми ж людьми згідно з традиційними обрядами", - пояснюють дослідники з Автономного університету Барселони (UAB).

Сліди як старих, так і свіжих ран на тілах багатьох дорослих і дітей свідчать про те, що вони протягом життя стикалися з жорстокими сутичками. Більшість людей, 64 з 67, були поховані в позі ембріона, що вказує на вірування у відродження після смерті.

Це дослідження не лише дає уявлення про жорстоку реальність занепаду Чавіну, але й свідчить про стійкість вірувань та традицій, що давали людям надію на відродження.

Нагадаємо, у Північній Ірландії знайшли понад 140 середньовічних могил "страчених злочинців".

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