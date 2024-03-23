Вчені реконструювали обличчя жінки-'вампіра', яка померла у 16 столітті

Завдяки майстерності Сісеро Мораіса, експерта з реконструкції обличчя, жінка, похована в XVI столітті з кам'яною цеглою в роті, знову "ожила". Її останки були знайдені в братській могилі жертв чуми на острові Лаццаретто Нуово у Венеціанській лагуні, повідомляє IFLScience.

Під час розкопок 2006 року дослідники виявили останки жінки, яка, ймовірно, померла під час епідемії чуми 1576 року. Цей період був позначений панікою та забобонами, що часто призводило до приписування надприродних причин таким хворобам, як чума.

Ще задовго до написання історії про Дракулу Європу охопила вампірська істерія. Люди шукали потойбічні пояснення руйнівним пошестям, що вразили їхні громади.

У цьому випадку жінка була похована за століття до появи знаменитого роману Брема Стокера. Кам'яна цеглина в її роті свідчила про страх, що вона може повстати з мертвих як вампір і поширювати хворобу через свою нібито кровожерливість.

Читайте також: У Британії рибалка виловив стародавній меч вікінга (фото)

Подальші дослідження показали, що на момент смерті жінці було близько 60 років, і вона, ймовірно, належала до нижчого соціального класу, про що свідчить її переважно вегетаріанська дієта.

Щоб відновити її зовнішність, 3D-дизайнер і судово-медичний експерт Сісеро Мораіс використовував передові технології. Він ретельно реконструював риси її обличчя, створивши цифрову карту черепа і наклавши на неї риси обличчя сучасних людей.

Цікаво, що експерименти Мораіса показали, що цеглу могли покласти в рот жінки після її смерті, не завдавши значної шкоди її зубам або м'яким тканинам. Однак залишається загадкою, чи було це зроблено навмисно.

Нагадаємо, ізраїльські археологи знайшли тунельний комплекс схованок віком 2 тисячі років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!