Науковці розкрили простий трюк для зменшення кількості мікропластику у водопровідній воді

Мікропластик стає все більшою загрозою для нашого здоров'я, потрапляючи в усі аспекти нашого оточення, включаючи воду. Проте, вчені з Медичного університету Гуанчжоу та Університету Цзінань у Китаї знайшли простий спосіб відфільтрувати цей пластик з питної води за допомогою звичайного чайника та фільтра для води.

Мікропластик, частки пластику довжиною менш як 5 міліметрів, може мати серйозні наслідки для здоров'я, зокрема, впливати на репродуктивну систему та збільшувати ризик раку. Вони також можуть переносити токсини, що погіршує ситуацію, пише Newsweek.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Science and Technology Letters, вчені показали, що під час кип'ятіння води у чайнику відбувається утворення крейдяного нальоту, який інкапсулює мікропластик. Після цього, проливши воду через фільтр, ви можете відокремити пластик від решти рідини.

Цей метод здатний видалити до 90% мікропластику з води, зробивши його простим та ефективним способом боротьби з цим серйозним забрудненням.

Це відкриття вказує на те, що навіть найпростіші кухонні пристрої можуть мати велике значення у розв'язання середовищних проблем, допомагаючи нам зберегти наше здоров'я та довкілля.

Нагадаємо, науковці навчили бактерії переробляти пластик без необхідності сортування сміття.

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