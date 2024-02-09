Вчені розкрили вражаючу таємницю 'мумії, що кричить'(фото)

Серед величних саркофагів Стародавнього Єгипту ховається мумія, відома як "Мумія, що кричить". Її моторошний вираз обличчя та болісні передсмертні муки протягом століть бентежать дослідників. Завдяки сучасним технологіям та стародавнім хронікам, історія цієї мумії розкриває таємничу змову, зраду та трагічну долю принца Пентаура.

Про це пише Grunge.

Пентаур, син фараона Рамсеса III, опинився в центрі "Гаремної змови", де його мачуха та її спільники прагнули вбити фараона та посадити на трон Пентаура. Завдяки комп'ютерній томографії мумії Рамсеса III, вчені виявили сліди смертельного удару ножем, що підтверджує змову.

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Хоча змовники досягли успіху, Пентаура спіткала кара. Записи в "Туринському судовому папірусі" свідчать, що він покінчив життя самогубством, щоб уникнути жахливої страти.

Поховання Пентаура не відповідало традиціям Стародавнього Єгипту. Його тіло не було забальзамовано, а лише загорнуто в нечисту для єгиптян козячу шкіру. Це свідчить про те, що його вважали зганьбленим.

Аналіз ДНК у 2012 році підтвердив, що "Мумія, що кричить" - це син Рамсеса III. Дослідники припускають, що Пентаура могли повісити, отруїти або поховати живцем.

"Мумія, що кричить", яка зараз експонується в Єгипетському музеї, не лише дає нам уявлення про жорстокі реалії політичної боротьби в Стародавньому Єгипті, але й змушує задуматися над крихкістю людського життя та вічними питаннями зради, самогубства та віри.

Історія "Мумії, що кричить" - це не просто захоплююча детективна історія, а й нагадування про те, що минуле, навіть 3000-річної давнини, може збуджувати нашу уяву та змушувати нас задуматися над вічними питаннями людського буття.

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