Науковці перетворили чисту воду на метал (відео)

Вчені вперше змогли створити "металеву" воду на Землі, що відкриває нові можливості для вивчення цієї фази води та умов на інших планетах.

Чиста вода зазвичай не проводить електрику, але вчені вже знали, що при екстремально високому тиску вона може стати "металевою", тобто електропровідною. Однак, створення такого тиску в лабораторії є складним завданням. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

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Нове дослідження показало, що "металеву" воду можна отримати й іншим способом: шляхом контакту чистої води з електроноподілюючим лужним металом.

Вчені з Чеської академії наук та Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie у Німеччині експериментували зі сплавом натрію та калію. Вони помістили краплю сплаву в вакуумну камеру та додали до неї тонку плівку чистої води.

При контакті з металом вода набула золотистого блиску та стала електропровідною. Це свідчить про те, що вода дійсно перетворилася на "металеву" фазу.

Дослідження дає можливість краще зрозуміти фазовий перехід води, а також умови на крижаних планетах Сонячної системи, де, ймовірно, існує рідкий металічний водень.

"Наше дослідження не тільки показує, що металева вода дійсно може вироблятися на Землі, але також характеризує спектроскопічні властивості, пов’язані з її прекрасним золотистим металічним блиском", – говорить Роберт Зайдель, один з авторів дослідження.

Нагадаємо, науковцям вдалося зловити химерну глибоководну істоту, яка полює в темряві вже 300 млн років.

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