Науковці попередили тих, хто працює уночі: будуть серйозні наслідки

Науковці дослідили вплив нічної зміни на робітників. Зазначається, що робота вночі має підвищений ризик для здоров’я.

Результати дослідження опубліковані у журналі Frontiers in Psychiatry. Його автори стверджують, що працівники, які працюють у нічний час, мали втричі більше шансів потрапити у нещасний випадок на виробництві та вдвічі частіше потрапити в автомобільну аварію по дорозі з роботи додому.

Дослідження Інституту психічного здоров'я GGZ Дренте показало, що більша частина працівників, які працюють у нічну зміну, страждають від порушення сну. Науковці перевірили понад 37 тис. учасників дослідження.

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З'ясувалося, що регулярні нічні зміни мали найбільший негативний вплив на половину нічних працівників. Вони повідомили, що сплять менш як шість годин на день. Близько 51% мали принаймні одне порушення сну, а 26% зіткнулися з багатьма проблемами, пов'язаними зі сном.

Цікаво, що учасники-чоловіки спали менше годин, ніж жінки, а жінки були схильні до порушень сну. Крім того, молоді люди до 30 років і люди з нижчим рівнем освіти були більш схильні до різних порушень сну через проблеми зі змінною роботою.

Дослідниця Маріке Лансел наголосила на труднощах, з якими стикаються нічні працівники при синхронізації з денним середовищем, визнавши, що повністю запобігти негативним наслідкам нічної роботи малоймовірно.

Попри певні обмеження дослідження, його результати дають важливу інформацію для роботодавців у галузях зі змінною роботою, допомагаючи у розробці стратегій щодо пом'якшення несприятливого впливу ненормованого робочого часу на здоров'я сну.

Кому забороняється працювати у нічний час

Додамо, що відповідно до Трудового кодексу України, до роботи у нічний час забороняється залучати:

вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;

осіб, молодших вісімнадцяти років;

працівників інших категорій, передбачених законодавством, зокрема, батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Зазначені обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім’ї.

Раніше науковці пояснили, що штучне освітлення під час сну може викликати серйозні розлади психіки.

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