Вчені знайшли залишки шоколадної фабрики XIX століття у Барселоні

Під час реконструкції чотириповерхівки на площі Пласа-де-ла-Ляна в Барселоні було виявлено рештки шоколадної фабрики 19 століття. У процесі розкопок дослідники натрапили на залишки середньовічного особняка 14 століття, огорожі 17 століття та конструкції шоколадної мануфактури 19 століття.

Про це повідомляє видання HeritageDaily.

Спочатку тут стояв особняк, що належав притулку при Барселонському соборі Піа Алмойна. У 15 столітті його перетворили на готель Hostal de Sant Pere, котрий проіснував до 16 століття.

1825 року будівлю відреставрували і влаштували шоколадну фабрику Clemente Guardia. Її відзначили в Альманасі Всесвітньої виставки в Барселоні 1888 року за вишуканий шоколад, цукрову глазур, ванільний та чорний шоколад і цукерки.

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У 19 столітті фабрика стала відомою в Барселоні, завойовуючи місцевих жителів і постачаючи солодощі по всій Іспанії та її заморських колоніях.

Окрім архітектурних елементів, команда археологів виявила резервуари для зберігання, великі щипці та свинцеві пластини, які використовували для виготовлення етикеток.

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