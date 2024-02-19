Вчені виявили на Капрі частину оздоблення німфея імператора Тиберія

В Блакитній печері поблизу узбережжя Капрі, Італія, дослідники з управління археології, образотворчого мистецтва та ландшафту Неаполя виявили несподівану знахідку - кам'яну брилу.

Ця печера, розмірами 60 метрів у довжину і 25 метрів у ширину, має вузький вхід, через який можна пройти лише під час припливу та відливу. У минулому вона слугувала приватним місцем для купання імператора Тиберія.

Про це пише Heritage Daily.

Також читайте: Вчені знайшли в Нубії кістяк жінки, яка страждала на ревматоїдний артрит

Підводні розкопки виявили різноманітні скарби, включаючи статуї римських богів, які зараз експонуються в музеї в Анакапрі. Знайдена кам'яна брила, що занурена на глибину 3 метри, вважається частиною оздоблення імператорського німфею.

Для підняття артефакту на поверхню використовували повітряні кулі, а зараз його перевезено до порту Капрі для подальших досліджень.

Нагадаємо, в Ізраїлі виявили римську військову базу віком 1800 років: вражає масштабами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!