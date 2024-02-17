В Ізраїлі виявили римську військову базу віком 1800 років: вражає масштабами
Нещодавні розкопки на базі Тель-Мегіддо, поблизу стародавнього села Кфар-Отнай, виявили архітектурні залишки 1800-річної римської військової бази Legio VI Ferrata.
Легіон VI Ferrata був набраний Юлієм Цезарем у 52 році до н.е. і відіграв важливу роль у його кампаніях. Табір слугував постійною базою для 5000 солдатів протягом 180 років (з 117-120 рр.н.е. до 300 р. н.е.).
Про це пише Arkeonews.
Він був центром римської військової присутності в регіоні і використовувався для контролю над важливими торговими шляхами.
Це одна з перших постійно окупованих римських легіонерських фортець, які були знайдені в Ізраїлі. Дослідження дають цінну інформацію про римську військову стратегію та організацію. Відкриття заповнює прогалину в нашому розумінні римської присутності в регіоні.
Знайдені артефакти:
- Монети
- Фрагменти зброї
- Глиняні черепки
- Уламки скла
- Черепиця з клеймами VI легіону
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Це відкриття обіцяє збагатити наше розуміння стародавніх цивілізацій та їхніх військових стратегій. Дослідження табору VI легіону Ferrata продовжуються, і очікується, що вони дадуть ще більше інформації про римський період в Ізраїлі. Це рідкісне археологічне відкриття, адже більшість римських військових таборів в Ізраїлі є короткочасними облоговими або невеликими таборами.
Розкопки в Тель-Мегіддо дають нам уявлення про те, як виглядали та функціонували постійні римські легіонерські фортеці.
Нагадаємо, розкрито одну з найбільших загадок давнини: науковці з‘ясували походження величезних каменів Стоунхенджу.
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