Науковці виявили ще одну дивовижну здатність кавової гущі

У світі, де кава відіграє ключову роль у щоденному житті, величезні обсяги кавової гущі викидаються щороку, спричиняючи екологічні проблеми. Проте вчені з Федерального технологічного університету Парани (UTFPR) в Бразилії розробили новий спосіб використання цього відходу, який може не лише зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, але й допомогти в боротьбі зі забрудненням водних ресурсів.

Дослідження було опубліковано в Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Виявилося, що стара кавова гуща може поглинати бентазон, гербіцид, який широко використовується в сільському господарстві. Вчені зазначають, що вуглець, отриманий з використаної кавової гущі, виявився дуже ефективним у видаленні цього небезпечного забруднювача.

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"Це дослідження дуже актуальне у промисловому та екологічному контексті, оскільки неконтрольоване використання цих матеріалів викликає проблеми зі здоров’ям та навколишнім середовищем", - коментують дослідники.

Згідно з опублікованим дослідженням, процес поглинання бентазону старою кавовою гущею виявився надзвичайно ефективним, що відкриває шлях до нових можливостей у сфері очищення водних ресурсів від пестицидів та інших небезпечних речовин.

Попри те, що ще потрібно багато роботи для масштабування цього процесу, відкриття вчених вже сьогодні викликає серйозний інтерес та відкриває нові перспективи для боротьби з екологічними проблемами.

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