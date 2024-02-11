Науковці знайшли під озером у США таємничу підводну споруду віком 9000 років (фото)

Підводні археологи виявили в затоці Гранд-Траверс озера Мічиган колекцію каменів, розташованих у формі, що нагадує Стоунхендж.

Споруда, датована 9000 років тому, на 4000 років старша за Стоунхендж і на 2000 років – за Льодовиковий період, пише

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Доктор Марк Холлі, який очолив дослідження, вважає, що це місце могло використовуватися для полювання на мамонтів та інших тварин.

Інша подібна споруда, вдвічі старша за Стоунхендж, була знайдена в озері Гурон.

Точне місцезнаходження "мічиганського Стоунхенджа" тримається в таємниці, щоб зберегти його від руйнування.

Це відкриття свідчить про те, що на території Північної Америки існували ранні цивілізації, про які ми ще не знаємо.

Детальні дослідження цих споруд допоможуть нам краще зрозуміти життя людей того часу.

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