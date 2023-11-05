Науковці довели, що 'бабусине правило' миття тіла працює

Недбалість при митті шкіри, зокрема на територіях, які зазвичай "забувають відвідати", може мати значущий вплив на мікробіом шкіри та здоров'я людини.

Вчені з Інституту обчислювальної біології Університету Джорджа Вашингтона зробили висновок, який підтверджує "гіпотезу бабусі", пише IFLScience з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Microbiology.

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Науковці досліджували мікробіом шкіри, тобто унікальну спільноту мікроорганізмів, що населяють шкіру людей. Особливу увагу приділяли варіаціям між ділянками шкіри, такими як руки, та тими, які зазвичай обходяться у митті, наприклад, пупок та за вухами.

Директор Інституту обчислювальної біології та професор біостатистики та біоінформатики, Кейт Крендалл, навіть згадав свою бабусю, яка завжди наголошувала на важливості миття "забутих" ділянок, таких як за вухами, між пальцями ніг і в пупку. Дослідники вирішили перевірити цю гіпотезу.

Під час дослідження взяли зразки шкіри від 129 аспірантів і студентів з декількох ділянок тіла, включаючи передпліччя, руки, за вухами, між пальцями ніг і пупок. Далі студенти навчилися секвенувати ДНК у цих зразках та порівнювали мікробні спільноти на чистих та забутих ділянках.

Дослідження підтвердило, що забуті ділянки містили менш різноманітний мікробіом, що може призвести до нездорової колекції мікробів. Вони також відзначили, що стабільність бактерій шкіри може залежати від регіону та суб'єкта.

Мікробіом шкіри грає важливу роль у здоров'ї, і відсутність балансу може призвести до шкідливих наслідків, таких як екзема та акне. Це дослідження стало важливим кроком у вивченні взаємозв'язку між мікробіомом та здоров'ям людини.

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