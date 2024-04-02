У жінок епохи вікінгів виявлено три дивні модифікації черепів (фото)

Науковці виявили, що у трьох жінок епохи вікінгів з острова Готланд у Балтійському морі були подовжені черепи. Це дослідження проливає світло на дивну традицію модифікації тіла, поширену серед скандинавів і вікінгів.

Дослідження, опубліковане в журналі Current Swedish Archaeology, ідентифікувало близько 130 осіб, переважно чоловіків, з горизонтальними борозенками, вирізаними на їхніх зубах. Хоча було багато інтерпретацій цих змін зубів, дослідники припускають, що вони могли служити маркерами ідентичності в закритій групі торговців, пише archaeologymag.

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Штучні модифікації черепа в епоху вікінгів досі відомі лише у трьох особин жіночої статі з Готланду. Ці зміни черепа, на відміну від модифікацій зубів, здаються чужими скандинавській культурі вікінгів; подібні випадки, датовані 9-11 століттями н.е., були знайдені в Східній Європі.

Присутність цих жінок зі зміненими черепами викликає питання про те, як готландське суспільство взаємодіяло з цією формою іноземної ідентичності. Вчені не знають, чи народилися ці жінки з модифікованими черепами, чи їм зробили цю процедуру на Готланді.

Три жіночі гробниці були ретельно прикрашені, що свідчить про їх прийняття в місцевій громаді. Вчені вважають, що ці жінки могли бути християнками.

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