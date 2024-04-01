В Англії у каналізації в'язниці знайшли рештки людей віком 4500 років (фото)

Археологічні відкриття у Фул-Саттоні, Східний Йоркшир, Англія, продовжують розкривати віками приховані таємниці. Під час проєкту з будівництва нової каналізації для місцевої в'язниці, дослідники натрапили на захоплюючі артефакти, що сягають до доісторичних періодів.

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У процесі будівництва каналізаційної системи у Фул-Саттоні, археологи виявили давні могильні пам'ятники та людські останки, вік яких, за попередніми оцінками, сягає близько 4500 років. Поруч зі знахідкою людських останків, виявлено також фрагменти римської дороги та давній спалений курган, пише Arkeonews.net.

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Одним із перших відкриттів був невеликий круглий могильний монумент, де знаходилися поховані людські останки. Ці останки були розміщені в ямі у положенні ембріона або "скорчившись", що є характерним для доісторичних традицій, знайдених у подібних могильних пам'ятках по всій Великої Британії.

Гевін Робінсон, представник Ecus Archaeology, що веде дослідження, зазначив: "Це захоплююче відкриття, яке дає нам можливість заглянути в минуле нашої місцевості. Людські останки виявилися добре збереженими, що є великим рідкісним випадком, враховуючи плин часу та природні умови".

Поруч із могильним монументом, знайдено також рештки спаленого кургану. Цей курган містив земляну піч та глибоку яму, яка, ймовірно, служила криницею. Археологи беруть зразки ґрунту з цих місць, щоб вивчити подальше минуле та середовище цього району.

Виявлення таких археологічних об'єктів надає цінну можливість дослідити історію та життя наших предків тисячі років тому. Археологи виражають надію, що ці відкриття принесуть нові відомості про життя та культуру минулих епох, а також допоможуть краще зрозуміти розвиток місцевого середовища.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

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