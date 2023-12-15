У чоловіка після інциденту на роботі очі стали 'зірками' (фото)

42-річний чоловік отримав "зіркові очі" після нещасного випадку на роботі в Каліфорнії.

Чоловік працював електриком, коли випадково доторкнувся до "живого" дроту. Струм напругою 14 000 вольт пройшов через його тіло, включаючи зорові нерви.

Через чотири тижні після нещасного випадку чоловік поскаржився на проблеми зі зором. Офтальмологи виявили у нього катаракту у формі зірки в обох очах, пише Lad Bible.

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Катаракта - це помутніння кришталика ока, яке може призвести до погіршення зору. У цьому випадку катаракта була викликана пошкодженням зорових нервів.

Чоловік пройшов операцію з видалення катаракти, але це не повністю відновило його зір. Він продовжує страждати від обмеженого зору.

Доктор Боббі Корн, асоційований професор клінічної офтальмології Університету Каліфорнії, який лікував пацієнта, сказав: "Оптичний нерв подібний до будь-якого проводу, який проводить електрику. У цьому випадку екстремальний струм і напруга, які пройшли через цей важливий природний дріт, спричинили шкоду самому оптичному нерву".

Цей випадок є нагадуванням про те, що електрика може бути смертельною. Важливо дотримуватися всіх заходів безпеки при роботі з електричними приладами.

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