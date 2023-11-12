Гарбузовий чай: смачний напій, який зігріє у холодну пору

Що приготувати з гарбуза - страви з гарбуза - гарбузовий напій

Гарбузовий чай – це смачний і корисний напій, який можна приготувати восени або взимку вдома. Він містить багато каротину, вітамінів і мінералів, які корисні для здоров'я.

Напій можна подавати гарячим або холодним. Він чудово підходить для будь-якого випадку, як-от сімейний вечір, вечірка або просто для себе у холодний день.

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Рецепт №1: гарбузовий чай з медом

Інгредієнти:

гарбуз – 200 г,

вода – 1 літр,

чорний або зелений чай – 1 чайна ложка,

мед – 1/2 чайної ложки.

Спосіб приготування:

1. Очистіть гарбуз від шкірки і насіння. Після цього натріть на терці.

2. У каструлі змішайте гарбуз, воду і чорний чай.

3. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні 15-20 хвилин, періодично помішуючи.

4. Процідіть чай, додайте мед і смакуйте.

Рецепт №2: гарбузовий чай з молоком і корицею

Інгредієнти:

Пюре гарбуза – 60-70 г.

Свіжозварений чорний чай – 2 чашки.

Гаряче молоко – 1 чашка.

Кориця, цукор, мускатний горіх та гвоздика.

Спосіб приготування:

1. Запечіть гарбуз та збийте блендером до утворення пюре.

2. До пюре додаємо інші інгредієнти, знову збиваємо все у блендері.

3. Розливаємо в чашки, додавайте корицю, цукор, горіх або гвоздику.

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