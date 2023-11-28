Квіти у будинку цілий рік: як проростити тюльпани на підвіконні без ґрунту

Тюльпани - красиві квіти, що асоціюються з весною. Однак їх які можна вирощувати вдома у будь-яку пору року.

Щоб вони зацвіли, модна обійтися без горщиків із ґрунтом. Видання santeplusmag радить використовувати для цього лише воду. Один зі способів виростити тюльпани вдома – це вигонка цибулин у воді у скляних високих місткостях.

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Зазначається, що для вигонки придатні цибулини рослин, що цвітуть навесні. Вибирайте також здорові, великі, тверді цибулини. Чим більше цибулина, тим щедрішим буде цвітіння.

Для початку цибулини треба охолодити приблизно 20-40 діб, аби вони думали, що вже перезимували. Для прикладу, загорніть їх у паперовий рушник й помістіть у холодильник, де зберігаєте овочі. Однак бажано, аби вони "зимували" без сусідів. Якщо ви купуєте цибулини, вам не потрібно буде проходити цей крок.

Після того, як цибулини охолонуть, зберігайте їх у прохолодному, сухому місці подалі від світла.

Візьміть вазу, або скляну банку, в якій будете висаджувати цибулини. На дно налийте трохи води, десь висотою у сантиметр. Викладіть цибулини щільна одна до одної, щоб вони не спливали. Бажано, аби лише низ цибулини тюльпана торкався води, інакше вони згниють.

Альтернативний спосіб – наповнити вазу декоративними камінчиками, а потім додати води. Цибулину необхідно поставити на каміння, аби вона змочила лише місце, з якого полізе коріння.

Поставте вазу з цибулинами у прохолодному темному місці. Це стимулюватиме розвиток коренів і сприятиме проростанню цибулин. У цей період щотижня міняйте воду.

Через місяць, коли цибулини почнуть проростати, перенесіть вазу у світле тепле місце. Уникайте прямих сонячних променів. Час від часу повертайте вазу, щоб забезпечити рівномірне освітлення.

Переконайтеся, що у вашій вазі завжди є вода, щоб коріння залишалися зволоженими, але не дозволяйте цибулині намокнути. Не забудьте постійно міняти воду і підтримувати рівень вологості.

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