Як змусити орхідею знову зацвісти: допоможе поширена спеція

Любителі кімнатних рослин особливо цінують орхідеї, які відомі своїм тривалим цвітінням. Якщо ваші рослини починають гинути й відмовляються заново квітнути, можна стимулювати їх "ожити" за допомогою часникового порошку.

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Часник – це не тільки популярна в гастрономії приправа, але й цінне джерело поживних речовин для рослин. Він містить вітаміни С, В6, кальцій, калій, натрій і магній, які необхідні для стимуляції цвітіння рослин і посилення їх загального росту. Крім того, часник має окисні та антибактеріальні властивості, які допомагають відлякати шкідників і запобігти розвитку захворювань, пише Santeplusmag.

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Щоб приготувати добриво з часникового порошку для орхідей, вам знадобляться лише чайна ложка часникового порошку та літр води.

Закип’ятіть воду, додайте чайну ложку часникового порошку та дайте суміші охолонути. Потім процідіть розчин та влийте у літр відстояної води. Поливайте орхідею цим розчином двічі на тиждень.

Ви також можете використовувати часниковий порошок для профілактики хвороб і шкідників. Для цього кожні два тижні посипайте чайну ложку часникового порошку безпосередньо на поверхню ґрунту всередині горщика. Або акуратно протріть листя ваших рослин ватним тампоном, змоченим часником.

Часниковий порошок – це природний і ефективний спосіб догляду за орхідеями. Він допоможе вашим рослинам знову зацвісти й залишатися здоровими протягом багатьох років.

Раніше експерти назвали головні помилки у догляді, які "вбивають" орхідеї.

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