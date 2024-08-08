Квітів не буде декілька років: садівники пояснили, що заборонено робити з гортензією в серпні

Більшість гортензій обрізають навесні, за винятком плетистих, які обрізають в кінці літа. Обрізка запобігає здерев’янінню та скупченню рослини, допомагаючи їй спрямовувати енергію на сильний ріст і велике цвітіння.

Різні види гортензій обрізають по-різному і в різний час року, тому важливо переконатися, що це робиться правильно. Однак обрізка у серпні може призвести до втрати квітів на декілька років, повідомляє Express.co.uk.

Коли справа доходить до обрізки, зріжте один або два найстаріших стебла біля основи, щоб стимулювати ріст нових, більш квітучих пагонів.

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Садівники також повинні оновити кущі, які розрослися, зрізавши всі стебла біля основи. Коли справа доходить до поливу щойно посаджених гортензій, переконайтеся, що регулярно зволожуєте їх протягом першого вегетаційного періоду з весни до літа, коли не було дощу протягом семи-десяти днів.

Навіть дорослим рослинам буде корисно отримати полив під час спекотних посушливих періодів, тому обов’язково використовуйте мульчу, щоб допомогти ґрунту зберегти вологу.

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