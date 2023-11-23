Цукати з імбиру: смачний десерт, який відмінно замінить солодощі

У холодну пору особливою популярністю користується імбирний корінь. Найчастіше його використовують для приготування чаю.

Проте не гіршим та не менше корисним способом буде приготувати цукати з імбиру. Вони замінять солодощі та мають тривалий час зберігання.

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Необхідні інгредієнти:

імбир,

вода,

цукор.

Спосіб приготування:

1. Промийте та очистьте корінь імбиру. Далі наріжте на тонкі пластинки приблизно 2-3 мм.

2. Покладіть підготовлений імбир у каструлю, залийте водою так, щоб скибочки були повністю покриті рідиною. Залиште вимочуватися три доби та тримати у прохолодному місці, інакше цукати будуть пекучими.

3. Після цього покладіть нарізаний імбир в чисту каструлю, залийте водою і поставте на вогонь. Після закипання злийте воду, засипте цукром і налийте три склянки води.

4. Варити цукати треба на маленькому вогні протягом години, регулярно мішайте. Потім залиште, щоб страва охолонула. Таку процедуру повторюйте два рази.

5. Імбирні пластинки повинні стати прозорими. Після цього можете зливати воду, остудити та посипати їх цукровою пудрою.

6. Цукати повинні підсохнути. Далі можете перекласти їх у скляну банку та зберігати.

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