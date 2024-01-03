Три прості способи позбутися моху та лишайнику на плодових деревах

Мох і лишайник на плодових деревах – це не лише естетична проблема, але й загроза для їхнього здоров’я. Ці організми можуть пошкодити кору дерев, ускладнити доступ кисню та поживних речовин, а також стати домом для шкідників та хвороб.

Через мох та лишайники плодові дерева сповільнюють ріст та менше плодоносять. Як повідомляє "Дача. Сад та город", через ураження мохом або лишайником гілки дерев відмирають і засихають, тому їх необхідно обрізати.

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Щоб позбутися моху та лишайнику на плодових деревах, треба не лише видаляти їх вручну, а й обробляти різними засобами.

Спробуйте 5 % розчин залізного купоросу. 500 грамів купоросу треб розвести у 10 літрах води й обробити стовбур і скелетні гілки дерев. Лишайник і мох повинен сам відпасти через тиждень.

Якщо сад сильно занедбаний, потрібно обрізати зарослі гілки, що дасть додатковий приплив повітря і світла до стовбура.

Використовують також сіль, золу і мило. Якщо лишайнику і моху не надто багато, то змішайте 1 кг солі, 2 кг деревного попелу і два шматки господарського мила в 10 літрах води. Закип'ятіть розчин, холодіть та потім нанесіть на стовбур дерев, змастіть й гілки.

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