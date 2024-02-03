Три звички притаманні людям, які ніколи не гладшають

Хто з нас не мріє їсти все, що душа забажає, і не поправлятися? На жаль, так не буває. Але є кілька простих правил, які допоможуть вам підтримувати здорову вагу.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете підтримувати здорову вагу і відчувати себе чудово, пише РадіоТрек. Не забувайте про якісний сон і контроль стресу. Ці фактори також впливають на вашу вагу.

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1. Їжте здорову їжу. Це не означає, що потрібно повністю відмовитися від улюблених ласощів, але важливо, щоб основа вашого раціону складалися з корисних продуктів. Зосередьтеся на свіжих овочах, фруктах, цільнозернових злаках, нежирному білку та корисних жирах.

2. Не переїдайте. Мозку потрібно близько 20 хвилин, щоб отримати сигнал про ситість. Тому їжте повільно, ретельно пережовуючи їжу, і вставайте з-за столу, коли відчуєте легке відчуття голоду. Не їжте пізно ввечері та вночі, адже це може призвести до набору ваги.

3. Будьте фізично активні. Регулярні фізичні вправи допоможуть вам спалити зайві калорії, наростити м'язи та покращити загальне самопочуття. Намагайтеся щодня ходити пішки, бігати, плавати або займатися іншими видами спорту, які вам подобаються.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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