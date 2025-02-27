Топ березня - 2025: серіали, які ви зобовʼязані подивитись

Цей місяць обіцяє бути справжнім подарунком для шанувальників якісних серіалів. Глядачів чекають захопливі прем'єри в жанрах від кримінального трилера до супергеройської драми, тож кожен знайде щось на свій смак.

РБК-Україна зібрав низку найочікуваніших серіалів березня, які мають усі шанси стати хітами.

"Дев'ять тіл у мексиканському морзі"

Прем'єра: 2 березня

Де дивитися: MGM+

Група незнайомців опиняється в глухих джунглях Мексики після авіакатастрофи. Спочатку їм щастить – усі виживають. Але коли один за одним вони починають загадково гинути, стає очевидним: серед них ховається вбивця. Тепер тим, хто ще живий, потрібно розгадати таємницю, щоб урятуватися.

"Шибайголова: Народжений заново

"Прем'єра: 4

Де дивитися: Disney+

Метт Мердок, сліпий адвокат, живе спокійним життям, залишивши героїчне минуле позаду. Тим часом його заклятий ворог, Вілсон Фіск, стає мером міста. Обидва намагаються не повертатися до минулого, поки на горизонті не з’являється нова загроза. Серійний вбивця Мьюз переслідує Фіска, залишаючи за собою кривавий слід. Давні вороги змушені стати союзниками, щоб протистояти небезпеці.

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"Юність"

Прем'єра: 13 березня

Де дивитися: Netflix

Чотирисерійний драматичний трилер про чоловіка, чий син опиняється у центрі гучного скандалу. Його звинувачують у вбивстві однокласниці, поліція проводить допити, а суспільство перетворює хлопця на вигнанця. Батьки змушені дізнатися, наскільки жорстокими можуть бути діти, та шукати правду в темному лабіринті людських взаємин.

"Делі Боуз"

Прем'єра: 6 березня

Де дивитися: Hulu

Після загадкового вбивства впливового батька двоє братів – Радж і Мир – опиняються в самому центрі кримінальних інтриг. Їм доведеться не лише розкрити правду про смерть батька, а й відстояти своє місце у злочинному світі пакистано-американської мафії. Коли вони отримують останнє відеозвернення від батька, стає зрозуміло: на них чекає небезпечний шлях, де довіра – рідкісний товар, а правда приховує більше таємниць, ніж здається.

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