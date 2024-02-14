Топ 10 найкращих фільмів для закоханих: що подивитись з другою половинкою

Топ 10 романтичних фільмів про кохання та стосунки на День Святого Валентина

Шукаєте ідеальний фільм, щоб створити атмосферу кохання та затишку? Ось 10 романтичних фільмів, які зігріють ваше серце на День святого Валентина

Ми підготували для вас добірку з 10 чудових кінострічок, які подарують вам незабутні емоції. Незалежно від вашого вибору, бажаю вам романтичного і незабутнього вечора на День Святого Валентина!

Читайте також: 5 фільмів, які допоможуть впоратись з емоційним вигоранням

"Щоденник Бріджит Джонс" (2001) - ця класична історія про невгамовну Бріджит, яка шукає кохання, розвеселить, змусить співпереживати і радіти разом з героїнею. "Гордість і упередження" (2005) - зануртесь у витончену історію кохання та самопізнання в екранізації роману Джейн Остін. "Життя, як воно є" (2010) - зворушлива розповідь про дружбу, кохання та відповідальність, яка спонукає задуматися над справжніми цінностями. "Найдовша подорож" (2015) - емоційна історія двох молодих закоханих з різних світів, які долають перешкоди, щоб бути разом. "Мій коханий ворог" (2021) - легка і весела комедійна мелодрама про двох кар'єристів, що ненавидять одне одного, але не можуть стримати пристрасть. "10 причин моєї ненависті" (1999) - весела і легка комедія про двох школярів, які змушені прикидатися парою. "Безсонні в Сіетлі" (1993) - чарівна історія кохання двох людей, які познайомилися по радіо. "Канікули" (2006) - легка і весела історія двох жінок, які обмінялися будинками на свята і знайшли кохання. "Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003) - весела комедія про журналістку, якій потрібно позбутися хлопця за 10 днів. "Шалено багаті азіати" (2018) - красивий, веселий і захоплюючий фільм про професорку економіки з Нью-Йорку, яка знайомиться з багатою сім'єю свого хлопця в Сінгапурі.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!