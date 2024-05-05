Лише псують м'ясо: названо компоненти, в яких не можна маринувати шашлик

Вдалий маринад є ключем до приготування ароматного, соковитого та м’якого шашлику. Однак, деякі компоненти можуть негативно вплинути на смакові якості та консистенцію цієї страви.

Попри їхню популярність у рецептах, існують певні продукти, яких краще уникати. Telegraf не рекомендує додавати оцет та майонез під час маринування шашлику.

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Чому не варто додавати в маринад оцет

При додаванні цього інгредієнту дуже важко визначити міру, натомість надлишок може зіпсувати смак м’яса, зробивши його кислим і жорстким. Оцет не здатен пом’якшити м’ясні волокна. Тривале маринування в цьому популярному компоненті лише збільшить жорсткість страви. Для додавання кислинки без ризику, краще використовувати сік лимона, який також надасть м'ясу особливого, екзотичного аромату.

Чому краще не використовувати в маринаді майонез

Використання майонезу як маринаду може здаватися зручним, адже він часто зустрічається у домашніх холодильниках. Проте такий підхід не є оптимальним. Майонез не тільки не покращить смак м’яса, але й зробить його більш жирним. Важливо пам’ятати, що майонез — це соус для холодних страв, таких як салати та холодні закуски, і він не призначений для нагрівання. Під впливом високої температури якісний домашній майонез може розділитися на олію та жовток. Хоча з магазинним подібного не станеться, він все одно не надасть м’ясу бажаного смаку.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, у якому посуді категорично забороняється маринувати шашлик.

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