Незворотно зіпсуєте: у якому посуді категорично забороняється маринувати шашлик
Шашлик – це не просто їжа, це ціла традиція, яка об'єднує людей. А щоб він вийшов по-справжньому смачним, важливо не лише правильно підібрати м'ясо, але й знати, в якому посуді його маринувати та готувати. Сьогодні ми поділимося корисними порадами від кулінарів, яких категорично не можна використовувати для шашлику. Про це пише Patrioty.
Алюмінієвий посуд:
Цей матеріал не підходить ні для маринування, ні для приготування шашлику. Під час контакту з м'ясом алюміній окислюється, що може призвести до псування продукту та навіть до отруєння.
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Пластиковий контейнер:
Хоча пластиковий посуд зручний у використанні, він не витримує високих температур. Під час маринування чи приготування шашлику пластик може деформуватися та виділяти шкідливі речовини.
Ємність з нержавіючої сталі:
Нержавіюча сталь не вступає в реакцію з м'ясом, але вона не дає йому насититися ароматами маринаду.
Емальований посуд з тріщинами:
Тріщини на емалі можуть стати причиною попадання в їжу шкідливих речовин з металу.
То в якому ж посуді готувати шашлик?
- Глиняний посуд: Цей матеріал ідеально підходить для маринування м'яса, адже він зберігає всі аромати та соки.
- Скляний посуд: Скло – це екологічно чистий та безпечний матеріал, який не вступає в реакцію з продуктами.
- Дерев'яний посуд: Дерево надає м'ясу приємного аромату та робить його більш ніжним.
- Емальований посуд без тріщин: Емаль – це безпечний матеріал, який не окислюється та не вступає в реакцію з продуктами.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете приготувати по-справжньому смачний та безпечний шашлик, який порадує вас та ваших близьких!
Нагадаємо, ми вже писали, який маринад для шашлика зробить його соковитим і м’яким.
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