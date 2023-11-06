Лише один продукт врятує картоплю від розварювання

Як правильно зварити картоплю, щоб вона не розвалювалася

У процесі варіння картопля може розваритися та навіть розваритися. Це може бути корисним, якщо ви готуєте пюре.

Багато хто любить картоплю, яка не розварюється, зберігає свою форму. Після цього її легко нарізати і обсмажити, пише Pixel. Тому кулінари поділились однією хитрістю, яка допоможе цьому.

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Якщо ви хочете, щоб картопля добре зварилася, не була всередині сирою, але і не розвалювалася, додайте один незвичайний продукт у воду. Дехто подумає, що це тільки зіпсує коренеплід та його смак, але це не так.

Виявляється, що звичайні огірки із банки допоможуть зберегти цілісність картоплини. Хитрість полягає у тому, що при варінні додайте у воду кілька кружалець огірків, завдяки чому картопля не розвариться.

Якщо варити картоплю у мундирах, то вам треба додати лимон. Завдяки цитрусу збережеться цілісність овочів, а шкірка не трісне. На 2 л води вам потрібно 3 дольки лимона, а на 1,5 літра води – 1 чайну ложку лимонної кислоти.

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