Кулінари розкрили хитрість, як замаринувати цибулю без оцту та лимонної кислоти

Маринована цибуля – це смачний і універсальний інгредієнт, який можна додавати в салати, бутерброди, гамбургери та інші страви. Для маринування цибулі традиційно використовують оцет або лимонну кислоту, але є й інші варіанти, які не містять цих інгредієнтів.

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З різних причин кулінари відмовляються від маринування цибулі з додаванням оцту та лимонної кислоти. Насамперед ці продукти протипоказані людям, у яких проблеми зі шлунком; або ж у вас вдома їх просто немає.

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Найпростіша хитрість – до нарізаної цибулі додати олію із запахом і присипати великою сіллю. Залиште маринуватися на 4-5 годин. У результаті отримаєте оригінальну на смак мариновану цибулю.

Пропонуємо ще два рецепти маринованої цибулі без оцту та лимонної кислоти.

Рецепт маринованої цибулі з водою

Інгредієнти:

1 цибулина, дрібно нарізана

2 столові ложки цукру

2 столові ложки солі

1/4 склянки води

1/4 склянки рослинної олії

Приготування:

Змішайте в мисці цукор, сіль, воду та рослинну олію. Додайте цибулю і перемішайте. Накрийте миску харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 3-4 години.

Цибулю можна маринувати довше, якщо ви хочете, щоб вона була більш м'якою.

Рецепт маринованої цибулі з орегано та базиліком

Інгредієнти:

1 цибулина, дрібно нарізана

2 столові ложки цукру

1 столова ложка солі

1/4 склянки оливкової олії

1 чайна ложка сухого базиліка

1 чайна ложка сухого орегано

Приготування:

Змішайте в мисці цукор, сіль, оливкову олію, базилік та орегано. Додайте цибулю і перемішайте. Накрийте миску харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 3-4 години.

Цей рецепт додасть цибулі пікантний смак і аромат.

Ви можете експериментувати з різними інгредієнтами, щоб знайти свій улюблений рецепт маринування цибулі без оцту та лимонної кислоти.

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