Тільки 30% відповідають правильно: хто з автомобілів проїде першим

Це завдання буде корисним як для тих, хто тільки розпочинає свій шлях у вивченні ПДР, так і для досвідчених автомобілістів.

У TikTok ПДР України з’явився допис, де демонструється типова дорожня ситуація: на роздоріжжі знаходяться два авто – вантажівка і легковий автомобіль. Задача полягає у визначенні, який з цих транспортних засобів має право першим продовжити рух.

Більшість людей, що брали участь у вирішенні цього завдання з ПДР, відповіли неправильно. Вірною є відповідь, що перевагу на дорозі отримає легковий автомобіль.

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Пояснення задачі

На даному перехресті немає регулювання, а також відсутні будь-які дорожні знаки, що вказують на пріоритет. Обидва транспортні засоби мають однакове дорожнє покриття. Відзначається лише наявність горизонтальної розмітки у вантажного автомобіля, яка не має впливу на статус дороги. Враховуючи це, ми звертаємося до пункту 16.12 ПДР.

Відповідно до цього правила, на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Це дає нам зрозуміти, що в даній ситуації перевагу матиме водій легковика.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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