Лише 2% пройдуть цей тест на IQ з оптичною ілюзією: відшукайте три пари окулярів на картинці
Головоломки з малюнками є потужним інструментом для розвитку розумових здібностей. Регулярне розгадування цих головоломок може відточити спостережливість і підвищити IQ.
Згідно з когнітивними науковими дослідженнями, участь у візуальних викликах стимулює мозок, покращуючи здатність вирішувати проблеми та увагу до деталей. Про це повідомляє Jagran Josh.
На картинці заховані три пари окулярів, які потрібно відшукати. Перевірте свій інтелект.
Читайте також: Лише дуже уважні можуть помітити кота на картинці: тест IQ з оптичною ілюзією
На виконання завдання потрібно витратити всього 9 секунд.
Ті, хто змогли знайти три пари окулярів, володіють винятковими здібностями спостережливості та гостротою розуму. Для тих, хто все ще шукає, не хвилюйтеся. Дивіться відповідь нижче.
Пропонуємо також спробувати знайти відкритий замок за 11 секунд.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!