Лише дуже уважні можуть помітити кота на картинці: тест IQ з оптичною ілюзією

Оптична ілюзія створена, щоб кинути виклик навіть найгострішому розуму. Люди з винятковим IQ, як правило, дуже спостережливі та здатні швидко обробляти інформацію.

Завдання у тому, щоб знайти вміло замаскованого кота всього за 5 секунд. Ця головоломка вимагає гострої спостережливості, повідомляє Jagran Josh.

Головоломка з оптичною ілюзією. Джерело: Jagran Josh

Ті, хто може подолати цю візуальну загадку менш ніж за 5 секунд, мають здатність швидко визначати закономірності та не звертати уваги на відволікаючі фактори.

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Якщо не змогли знайти кота на цій картинці, не хвилюйтеся. Перевірте відповідь про оптичну ілюзію нижче.

Головоломка з оптичною ілюзією. Джерело: Jagran Josh

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