Тест IQ: тільки генії можуть вирішити головоломку із сірниками

Тест на IQ – це тип головоломки для перевірки критичного мислення та навичок розв’язувати проблеми. Ці завдання мають потенціал для підвищення інтелекту та покращення концентрації.

Регулярне виконання таких завдань допомагає покращити навички вирішення проблем, а також забезпечує здорове тренування для мозку. Про це повідомляє Jagran Josh.

Головоломка з сірниками. Джерело: Jagran Josh

На зображенні, опублікованому вище, зображено математичне рівняння, утворене сірниками. Відображене рівняння таке: 9 - 8 = 2

Завдання полягає в тому, щоб пересунути сірник таким чином, щоб математичне рівняння стало правильним. Пересувати можна лише один сірник.

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Щоб вирішити цю головоломку, потрібно бути дуже уважним і ретельно вивчати зображення. Це завдання середнього рівня, і люди з високим інтелектом і відмінною увагою до деталей розгадають головоломку швидше за інших.

Рівняння можна виправити наступним чином:

Головоломка з сірниками. Джерело: Jagran Josh

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