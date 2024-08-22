Токсичні стосунки: знаки зодіаку, які прагнуть контролю та емоційних маніпуляцій

У разі, якщо ви ставите собі за мету побудову з чоловіком стосунків, повних любові, гармонії, довіри та розуміння, не варто бути токсичними один для одного. Як свідчать астрологічні розклади, жінки кількох знаків зодіаку вирізняються токсичністю у стосунках.

Тому вони повинні щось з цим зробити, інакше ніякі стосунки не триватимуть довго. Про таких жінок йдеться у матеріалі видання Оdzadu .

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Лев

Жінки, народжені під цим знаком зодіаку, можуть бути досить токсичними. У відносинах вони завжди повинні бути тією, хто все контролює і все вирішує. Вони не можуть зрозуміти, що для цього має бути двоє і вони повинні чергуватися. Тому вони хотіли б контролювати все, володіти цим і пишатися цим. Також їм байдуже, якщо вони зі своїм хлопцем сваряться, але коли вони виходять на публіку, то хочуть, щоб вони були найкращою та найсолодшою парою.

Скорпіон

Представниці цього знаку зодіаку, стихією якою є вода, дуже песимістичні і негативно налаштовані, а також не бачать нічого оптимістичного. Вони здатні скаржитися на все, ніщо їм не підходить, і вони з тих людей, які бачать склянку наполовину порожньою, а не наполовину повною. У стосунках вони часто сваряться, а також часто зривають свою злість, смуток або злість на своєму хлопцеві. Йому теж це неприємно, але він не знає, що робити, тому що ніхто і ніколи не приручав скорпіона.

Діва

Жінки, які представляють цей знак зодіаку, відносяться до токсичних. На перший погляд може здатися, що ця жінка — уособлення благодаті, але не обманюйте себе, але це просто маска. Насправді вона дуже токсична, тому що її перфекціоністська сторона не дає їй спати. Протягом стосунків вона переживає, що її хлопець не робить саме того, що каже. Потім вона скаржиться своїм друзям, і коли її партнер дізнається, вони просто сваряться і не можуть зупинитися.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали знаки зодіаку, які мають складний характер.