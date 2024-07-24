Тест-головоломка на IQ: яка чашка чаю наповниться першою

Головоломки – це фантастичний спосіб зберегти розум гострим і підвищити IQ. Люди з високим IQ мають здатність швидко обробляти візуальну інформацію та робити точні висновки в умовах тиску часу.

У цій головоломці зображено низку взаємопов’язаних труб, що ведуть до кількох чашок чаю, повідомляє Jagran Josh. Визначте, яка чашка чаю наповниться першою за 15 секунд.

Задача на логіку. Джерело: Jagran Josh Задача на логіку. Джерело: Jagran Josh

Уважно спостерігайте за плануванням і враховуйте, як вода буде протікати по трубах. Пам’ятайте, що рішення полягає в розумінні шляху, яким буде проходити вода, і виявленні будь-яких перешкод.

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Ця головоломка перевіряє не лише інтелект, але й здатність зберігати спокій і зосередженість під тиском часу.

Якщо не вдалося визначити, подивіться на відповідь нижче:

Задача на логіку. Джерело: Jagran Josh Задача на логіку. Джерело: Jagran Josh

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