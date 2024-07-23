Тест IQ: тільки генії можуть вирішити головоломку із сірниками

Тест на IQ – це тип головоломки для перевірки критичного мислення та навичок читача розв’язувати проблеми. Ці завдання мають потенціал для підвищення інтелекту та покращення концентрації.

Регулярне виконання таких завдань допомагає покращити навички вирішення проблем, а також забезпечує здорове тренування для мозку. Про це повідомляє Jagran Josh.

На картинці зображено математичне рівняння, утворене сірниками 9 - 8 = 2

Завдання полягає в тому, щоб пересунути сірник таким чином, щоб математичне рівняння стало правильним.

Головоломка з перекладанням сірників. Джерело: Jagran Josh

Пересувати можна лише один сірник. Щоб вирішити цю головоломку, потрібно бути дуже уважним і ретельно вивчати зображення.

Це завдання середнього рівня, і люди з високим інтелектом і відмінною увагою до деталей розгадають головоломку швидше за інших.

Якщо розв'язати задачу не вдалося, перегляньте рішення нижче:

Головоломка з перекладанням сірників. Джерело: Jagran Josh

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