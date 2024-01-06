Тепер готуватимете тільки так: Як зробити салат "Цезар" з креветками

Як приготувати салат Цезар з креветками

Салат Цезар з креветками – це популярна закуска, яка має вишуканий смак, тонкий аромат та привабливий вигляд. Вона підійде для будь-якого столу до будь-якої події.

Смак цієї закуски досить сильно залежить від якості продуктів. Креветки бажано брати великі королівські, помідори – чері, салат – Айсберг, яйця – перепелині, а сир – пармезан, пишуть на сайті "Одна хвилина".

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Інгредієнти

Креветки королівські - 12-14 штук

Яйця перепелині - 8 штук

Помідори чері - 10 штук

Хліб білий - 2-3 скибочки

Салат Айсберг - 1 штука

Сир пармезан - 50 г

Часник - 1 зубчик

Оливкова олія - 2 столові ложки

Для соусу-заправки

Яйце куряче - 1 штука

Гірчиця - 1 чайна ложка

Лимонний сік - 2 столові ложки

Часник - 1 зубчик

Оливкова олія - 60-100 мл

Пармезан - 25 г

Анчоус - 1-2 штуки

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Приготування

Відваріть перепелині яйця круто. Для цього покладіть їх у каструлю з холодною водою, поставте на вогонь і варіть 5 хвилин від моменту закипання. Злийте окріп і відразу залийте холодною водою. Потім почистіть і поріжте кожне яйце навпіл. З креветок зніміть панцир. Обмажте їх оливковою олією, вичавіть до них часник і залиште маринуватися на 15-20 хвилин. Скибочки хліба поріжте на кубики. Посоліть, поперчіть і обсмажте на оливковій олії до золотистого кольору. Обсмажте креветки на оливковій олії до готовності. Для приготування соусу-заправки покладіть куряче яйце в киплячу воду на 1 хвилину. Потім охолодіть його в холодній воді і розбийте в чашу блендера. Додайте всі інші інгредієнти для соусу і перебийте до однорідності. У глибоку миску викладіть салат Айсберг, порізаний руками. Залийте його соусом-заправкою і перемішайте. Зверху викладіть креветки, сухарики, яйця і посипте натертим пармезаном. Прикрасьте помідорами чері.

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