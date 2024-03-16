Такий готували наші бабусі: рецепт чорничного киселю
Для приготування освіжаючого напою можна використовувати будь-які заморожені ягоди на власний смак. Ми пропонуємо спробувати смачний рецепт киселю з чорницею. Проте не менш апетитним і корисним буде кисіль із журавлини, соковитої вишні, а полуничний варіант буде як десерт. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти для 4 порцій:
- Чорниця - 300 г
- Вода - 4 склянки
- Цукор - 1/2 склянки
- Крохмаль - 4 столові ложки
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Приготування:
- Покладіть чорницю у глибоку каструлю та залийте водою. Поставте каструлю на вогонь і доведіть рідину до кипіння.
- Додайте цукор, ретельно перемішайте всі інгредієнти та варіть на середньому вогні протягом 5 хвилин.
- Розведіть крохмаль у склянці з достатньою кількістю води, щоб утворився розчин.
- Влийте отриманий розчин крохмалю в киплячу ягідну масу.
- Варіть кисіль ще 5 хвилин.
- Після цього вимкніть вогонь та залиште напій остигати.
- Зберігайте готовий кисіль у скляній тарі в прохолодному місці.
Насолоджуйтеся свіжим, ароматним і корисним ягідним напоєм! Легкий у приготуванні кисіль стане чудовим доповненням до вашого літнього раціону.
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