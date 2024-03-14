Як приготувати сирне печиво із замороженими ягодами: простий рецепт
Хочете приготувати щось нове та цікаве? Спробуйте це печиво з ягодами! Воно має ніжний вершково-цитрусовий смак, а начинка з заморожених ягід робить його ще більш ароматним та апетитним.
Це печиво чимось нагадує знаменитий пиріг "Цитрусова троянда". Замість смородини можна використовувати будь-які інші ягоди, наприклад, вишню, малину або чорницю. Рецептом поділились на сайті Shuba.
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Рецепт дуже простий:
- Замішування тіста відбувається в два етапи: спочатку готується сирна маса, потім вона поєднується з сухими інгредієнтами.
- Ягідну начинку потрібно охолодити до кімнатної температури.
- Печиво випікається протягом 30-35 хвилин при 180°C.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Сир кисломолочний - 180 г
- Яйце куряче - 1 шт.
- Цукор - 40 г
- Цукор ванільний - 10 г
- Масло вершкове 73% - 90 г
- Борошно - 200 г
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Сіль - 3 г
Для начинки:
- Смородина - 130 г
- Цукор - 70 г
- Крохмаль - 1 ст. л.
Для змащування:
- Жовток курячого яйця - 1 шт.
Приготування:
- Змішайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор і цедру. Перетріть виделкою.
- Додайте до борошна розпушувач і сіль, перемішайте. Додайте кубики холодного вершкового масла і перетріть руками в крихту.
- З'єднайте сирну і борошняну маси, замісіть тісто. Накрийте його плівкою і поставте в холодильник на 1 годину.
- У каструлю висипте ягоди, доведіть до кипіння. Змішайте крохмаль з цукром, додайте до ягід, перемішайте і варіть 1 хвилину, постійно помішуючи.
- Тісто розділіть на 2 частини, розкачайте кожну в прямокутник завтовшки 3 мм. Змастіть начинкою і сформуйте рулет. Повторіть з другою частиною тіста.
- Рулети наріжте на печиво, викладіть на деко, застелене пергаментом, і змастіть жовтком. Випікайте 30-35 хвилин при 180°C.
Смачного!
Порада:
- Замість смородини можна використовувати будь-які інші ягоди.
- Для більш насиченого ягідного смаку можна додати до начинки трохи лимонного соку.
- Печиво можна посипати цукровою пудрою.
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