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Як приготувати сирне печиво із замороженими ягодами: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити печиво з заморожених ягід

Хочете приготувати щось нове та цікаве? Спробуйте це печиво з ягодами! Воно має ніжний вершково-цитрусовий смак, а начинка з заморожених ягід робить його ще більш ароматним та апетитним.

Це печиво чимось нагадує знаменитий пиріг "Цитрусова троянда". Замість смородини можна використовувати будь-які інші ягоди, наприклад, вишню, малину або чорницю. Рецептом поділились на сайті Shuba.

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Рецепт дуже простий:

  • Замішування тіста відбувається в два етапи: спочатку готується сирна маса, потім вона поєднується з сухими інгредієнтами.
  • Ягідну начинку потрібно охолодити до кімнатної температури.
  • Печиво випікається протягом 30-35 хвилин при 180°C.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Сир кисломолочний - 180 г
  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Цукор - 40 г
  • Цукор ванільний - 10 г
  • Масло вершкове 73% - 90 г
  • Борошно - 200 г
  • Розпушувач - 1 ч. л.
  • Сіль - 3 г

Для начинки:

  • Смородина - 130 г
  • Цукор - 70 г
  • Крохмаль - 1 ст. л.

Для змащування:

  • Жовток курячого яйця - 1 шт.

Приготування:

  1. Змішайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор і цедру. Перетріть виделкою.
  2. Додайте до борошна розпушувач і сіль, перемішайте. Додайте кубики холодного вершкового масла і перетріть руками в крихту.
  3. З'єднайте сирну і борошняну маси, замісіть тісто. Накрийте його плівкою і поставте в холодильник на 1 годину.
  4. У каструлю висипте ягоди, доведіть до кипіння. Змішайте крохмаль з цукром, додайте до ягід, перемішайте і варіть 1 хвилину, постійно помішуючи.
  5. Тісто розділіть на 2 частини, розкачайте кожну в прямокутник завтовшки 3 мм. Змастіть начинкою і сформуйте рулет. Повторіть з другою частиною тіста.
  6. Рулети наріжте на печиво, викладіть на деко, застелене пергаментом, і змастіть жовтком. Випікайте 30-35 хвилин при 180°C.

Смачного!

Порада:

  • Замість смородини можна використовувати будь-які інші ягоди.
  • Для більш насиченого ягідного смаку можна додати до начинки трохи лимонного соку.
  • Печиво можна посипати цукровою пудрою.

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