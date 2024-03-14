Як приготувати сирне печиво із замороженими ягодами: простий рецепт

Хочете приготувати щось нове та цікаве? Спробуйте це печиво з ягодами! Воно має ніжний вершково-цитрусовий смак, а начинка з заморожених ягід робить його ще більш ароматним та апетитним.

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Це печиво чимось нагадує знаменитий пиріг "Цитрусова троянда". Замість смородини можна використовувати будь-які інші ягоди, наприклад, вишню, малину або чорницю. Рецептом поділились на сайті Shuba.

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Рецепт дуже простий:

Замішування тіста відбувається в два етапи: спочатку готується сирна маса, потім вона поєднується з сухими інгредієнтами.

Ягідну начинку потрібно охолодити до кімнатної температури.

Печиво випікається протягом 30-35 хвилин при 180°C.

Інгредієнти:

Для тіста:

Сир кисломолочний - 180 г

Яйце куряче - 1 шт.

Цукор - 40 г

Цукор ванільний - 10 г

Масло вершкове 73% - 90 г

Борошно - 200 г

Розпушувач - 1 ч. л.

Сіль - 3 г

Для начинки:

Смородина - 130 г

Цукор - 70 г

Крохмаль - 1 ст. л.

Для змащування:

Жовток курячого яйця - 1 шт.

Приготування:

Змішайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор і цедру. Перетріть виделкою. Додайте до борошна розпушувач і сіль, перемішайте. Додайте кубики холодного вершкового масла і перетріть руками в крихту. З'єднайте сирну і борошняну маси, замісіть тісто. Накрийте його плівкою і поставте в холодильник на 1 годину. У каструлю висипте ягоди, доведіть до кипіння. Змішайте крохмаль з цукром, додайте до ягід, перемішайте і варіть 1 хвилину, постійно помішуючи. Тісто розділіть на 2 частини, розкачайте кожну в прямокутник завтовшки 3 мм. Змастіть начинкою і сформуйте рулет. Повторіть з другою частиною тіста. Рулети наріжте на печиво, викладіть на деко, застелене пергаментом, і змастіть жовтком. Випікайте 30-35 хвилин при 180°C.

Смачного!

Порада:

Замість смородини можна використовувати будь-які інші ягоди.

Для більш насиченого ягідного смаку можна додати до начинки трохи лимонного соку.

Печиво можна посипати цукровою пудрою.

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