Такий робила бабуся: рецепт компоту з яблук
Такий робила бабуся: рецепт компоту з яблук
Насолоджуйтеся соковитим і корисним компотом, приготовленим лише з яблук і води. Без цукру чи інших підсолоджувачів, він дуже корисний! Крім того, цей компот дуже просто та швидко робиться. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 2 літри води
- 700 грамів яблук
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Інструкція:
- Налийте воду в каструлю і поставте її на вогонь для нагрівання.
- Ретельно вимийте яблука, розріжте навпіл і видаліть серцевину. Наріжте яблука скибочками.
- Коли вода закипить, додайте шматочки яблук і знову доведіть до кипіння. Потім зменшіть вогонь до середнього і варіть компот 8-10 хвилин, поки яблука не стануть м'якими. Вимкніть вогонь і залиште компот настоюватися під кришкою протягом 15-20 хвилин.
- Перелийте готовий напій у глечик. Пийте одразу або охолодженим.
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