Такого ви ще не куштували: рецепт пряних маринованих слив

Такого ви ще не куштували: рецепт пряних маринованих сливСмачні зимові заготовки можна робити не лише з овочів, а й з фруктів та ягід. Особливою популярністю користуються мариновані сливи, які завдяки пряному маринаду з гвоздикою та духмяним перцем набувають яскравого, насиченого смаку.

Про це пише OBOZ. Для приготування знадобляться: 4 кг твердих, не надто стиглих слив, 1,5 кг цукру, 300 мл оцту, а також по третині пачки духмяного перцю, гвоздики та лаврового листа.

Читайте також: Ароматне та неймовірно смачне: рецепт "царського" варення з кизилу

Процес приготування складається з кількох етапів. Спершу слід закип’ятити сироп із оцту та цукру, після чого залити ним сливи. Наступного дня сироп зливають, додають спеції, знову доводять до кипіння й повторно заливають фрукти. Цю процедуру необхідно робити 10 разів, щодня перемішуючи сливи. На останньому етапі гарячим маринадом заливають сливи, розкладені у стерилізовані банки, після чого банки закатують і перевертають догори дном.

Такі мариновані сливи зберігаються довго й чудово доповнять будь-який святковий або повсякденний стіл.

Також, радимо спробувати рецепт маринованих помідорів половинками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!