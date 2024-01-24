Такого ви ще не куштували: рецепт курячих стегенець з журавлиною та апельсином

Ця проста та смачна страва, яке сподобається всім любителям курятини. Соковите м‘ясо, кисло-солодка журавлина та цитрусова свіжість апельсина створюють неповторне поєднання смаків.

Єдине, що вам треба зробити – це з‘єднати всі інгредієнти та поставити в духовку. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

Курячі стегенця - 1 кг

Апельсин - 1 шт.

Журавлина - 1 склянка

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Часник - 4 зубчики

Копчена паприка - 1 ч. л.

Приправа до курки - 1 ч. л.

Сіль - за смаком

Вода - 1/2 склянки

Оливкова олія Extra Virgin - 3 ст. л.

Розмарин - 2 гілочки

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Приготування

Курячі стегенця промийте та обсушіть. Цибулю та часник почистіть. Апельсин та цибулю наріжте кружальцями товщиною 1 см. У форму для запікання викладіть цибулю, апельсини, зубчики часнику, половину журавлини. Зверху покладіть шматочки курки, посипте спеціями та сіллю, увітріть спеції в стегенця, збризніть зверху оливковою олією. Додайте решту журавлини, порвіть гілочки розмарину та залийте водою. Запікайте в духовці, розігрітій до 180 °C, протягом 45 хвилин (орієнтуйтеся на свою духовку).

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