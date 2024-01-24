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Такого ви ще не куштували: рецепт курячих стегенець з журавлиною та апельсином

Ціхоцька Марія

Такого ви ще не куштували: рецепт курячих стегенець з журавлиною та апельсином

Ця проста та смачна страва, яке сподобається всім любителям курятини. Соковите м‘ясо, кисло-солодка журавлина та цитрусова свіжість апельсина створюють неповторне поєднання смаків.

Єдине, що вам треба зробити – це з‘єднати всі інгредієнти та поставити в духовку. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • Курячі стегенця - 1 кг
  • Апельсин - 1 шт.
  • Журавлина - 1 склянка
  • Цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • Часник - 4 зубчики
  • Копчена паприка - 1 ч. л.
  • Приправа до курки - 1 ч. л.
  • Сіль - за смаком
  • Вода - 1/2 склянки
  • Оливкова олія Extra Virgin - 3 ст. л.
  • Розмарин - 2 гілочки

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Приготування

  1. Курячі стегенця промийте та обсушіть.
  2. Цибулю та часник почистіть. Апельсин та цибулю наріжте кружальцями товщиною 1 см.
  3. У форму для запікання викладіть цибулю, апельсини, зубчики часнику, половину журавлини. Зверху покладіть шматочки курки, посипте спеціями та сіллю, увітріть спеції в стегенця, збризніть зверху оливковою олією.
  4. Додайте решту журавлини, порвіть гілочки розмарину та залийте водою.
  5. Запікайте в духовці, розігрітій до 180 °C, протягом 45 хвилин (орієнтуйтеся на свою духовку).

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