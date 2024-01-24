Такого ви ще не куштували: рецепт курячих стегенець з журавлиною та апельсином
Такого ви ще не куштували: рецепт курячих стегенець з журавлиною та апельсином
Ця проста та смачна страва, яке сподобається всім любителям курятини. Соковите м‘ясо, кисло-солодка журавлина та цитрусова свіжість апельсина створюють неповторне поєднання смаків.
Єдине, що вам треба зробити – це з‘єднати всі інгредієнти та поставити в духовку. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Курячі стегенця - 1 кг
- Апельсин - 1 шт.
- Журавлина - 1 склянка
- Цибуля ріпчаста - 2 шт.
- Часник - 4 зубчики
- Копчена паприка - 1 ч. л.
- Приправа до курки - 1 ч. л.
- Сіль - за смаком
- Вода - 1/2 склянки
- Оливкова олія Extra Virgin - 3 ст. л.
- Розмарин - 2 гілочки
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Приготування
- Курячі стегенця промийте та обсушіть.
- Цибулю та часник почистіть. Апельсин та цибулю наріжте кружальцями товщиною 1 см.
- У форму для запікання викладіть цибулю, апельсини, зубчики часнику, половину журавлини. Зверху покладіть шматочки курки, посипте спеціями та сіллю, увітріть спеції в стегенця, збризніть зверху оливковою олією.
- Додайте решту журавлини, порвіть гілочки розмарину та залийте водою.
- Запікайте в духовці, розігрітій до 180 °C, протягом 45 хвилин (орієнтуйтеся на свою духовку).
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